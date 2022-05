La signification de la posture du bébé à la naissance dans les sociétés béninoises

A la fin de la grossesse et au moment de l’accouchement, le bébé dans l’utérus de la maman peut adopter plusieurs positions. Ces différentes positions (présentations) sont diversement interprétées dans la culture béninoise.

Généralement, le nouveau-né à la naissance doit avoir une présentation verticale. Celle par laquelle la tête est orientée vers le bas, et les pieds vers le haut, plus courante et qui facilite l’accouchement. Ce que la sage-femme appelle une « présentation du sommet ». Toute autre présentation est sujette à des interprétations dans la société béninoise.

Dans la présentation verticale tête orientée vers le bas, les obstétriciens distinguent la présentation du front (plus ou moins aisé) et la présentation de face qui semble plus complexe.

Les bébés nés en position de siège

Bien qu’étant en posture verticale, au lieu de la tête, c’est les fesses ou les pieds que le bébé en position de siège oriente vers le bas au cours de l’accouchement. Les enfants nés dans cette position dans la région méridionale du Bénin sont souvent prénommés « Agossou » ou « Agossi », selon qu’il s’agit d’un garçon ou d’une fille. Une appellation qui traduit l’idée ‘’d’inverse’’, de ce qui est contraire à la normale.

Selon Zouhouinhoué Anago, tradi-praticien exerçant à Maria-Gléta dans la commune d’Abomey-Calavi, l’enfant qui arrive au monde par cette présentation est considéré comme un jumeau. Bien qu’étant seul, il est doté d’une ‘’puissance’’ qui dépasse celle des jumeaux. « C’est le chef des jumeaux, et il subit les mêmes rituels qu’eux », a-t-il expliqué. A en croire ce gardien de la tradition, cet enfant en venant au monde expose sa maman à des complications qui peuvent lui être fatales. Ce qui explique selon lui, le rejet dont ils avaient été victimes dans certaines régions.

Contrairement à ce que pensent certains, le fait que le bébé se retrouve en position de siège selon Zouhouinhoué Anago, n’est pas toujours l’action de ‘’sorciers’’. Pour lui, le régime alimentaire peut également en être la cause. La femme enceinte fait-il savoir, ne doit pas consommer les repas lourds ; elle doit manger des aliments faciles à digérer, étant donné que le bébé se nourrit à travers elle.

Murielle Abiassi, maîtresse sage-femme des urgences et accouchements au CHU-MEL, distingue deux types de siège. Le siège complet et le siège incomplet (décomplété). Les deux, rassure-t-elle, s’accouchent.

Les présentations transversales ou obliques

La transversale est cette présentation par laquelle le bébé se retrouve en position horizontale au moment de l’accouchement. Selon la sage-femme, l’enfant en position transversale ne pouvant sortir par le tronc, la seule alternative est « d’ouvrir le ventre ».

Cette présentation selon la surveillante de la salle d’accouchement de la CUGO au CNHU-HKM, Sognonvi Antoinette Vissoh, « ne respecte pas la physiologie de l’utérus, la constitution de la femme » ; elle conduit « d’office » à une césarienne.

Au cours de l’accouchement, explique-t-elle, « le fœtus doit adapter ses dimensions à celle de la filière maternelle » (le trajet que le fœtus a parcouru durant l’accouchement). « Il doit aussi se trouver dans le sens de sa longueur, tête première ou dernière », a ajouté la surveillante.

De l’avis du gardien de la tradition, le bébé qui arrive en position transversale est considéré comme un « Abikou » ou un « Tohossou ».

Si par le passé, la maman a eu des enfants qui n’ont pas survécu, ou que le bébé précédent fut un garçon, on considère que « c’est celui qui était parti qui est revenu ». Ainsi, il est prénommé ‘’Abikou’’. Si ce n’est pas le cas, c’est un ‘’Tohossou’’.

Par le passé, des manœuvres existaient et on peut repositionner l’enfant et l’accoucher normalement, a confié Zouhouinhoué Anago.

La présentation de face

La présentation de face est une variété de la présentation verticale, tête en bas. Cette présentation selon Murielle Abiassi survient lorsque l’enfant choisit de faire « la grande rotation ». « Là, il sort en OS, et l’accouchement dans ce cas est plus difficile, et nécessite plus d’effort explicite pour la femme », a-t-elle expliqué. Pour la sage-femme, c’est une présentation « difficile à accoucher et parfois, nécessite de la compétence […] ».

Point de vue que corrobore par la surveillante de la CUGO au CNHU-HKM. Pour celle-ci, cette présentation ne s’accouche pas par les voies basses. La face souligne la sage-femme, présente ‘’souvent’’ un diamètre qui est plus grand que celui du bassin. C’est une présentation qui conduit souvent à une césarienne, la rotation étant « plus lente ».

Pour le gardien de la tradition, l’enfant qui vient au monde par cette présentation est porteur de bonheur. Il apporte du ‘’Alafia’’ dans la maison. « C’est un Winsinon », a-t-il expliqué. Si en quittant un monde obscur (le ventre de la maman) pour la vie, il arrive par la face, c’est qu’il est porteur de bonheur, a insisté le gardien de la tradition précisant qu’ils sont très rares à venir au monde par cette présentation.

Les enfants nés dans cette posture renchérit Albert Akakpo alias Attinmalinhèkou Agbantchékpo, ont souvent la faveur de la nature. « Ils arrivent face au monde, et font tout face à ce monde. Tout leur réussit », a fait savoir le prêtre du Fâ.

Sans être gardienne de la tradition, une aide soignante rencontrée dans un hôpital à Abomey-Calavi, a une autre interprétation de la présentation de face. Pour l’aide soignante qui a requis l’anonymat, cette présentation est « un mauvais signe ». Elle compare l’enfant dans le ventre de la maman à un individu qui baigne dans une eau. La position normale pour cet individu fait-elle savoir, serait d’être couchée sur le ventre. Ce n’est qu’après la mort qu’une personne qui baigne dans l’eau peut se retrouve la face orientée vers le ciel.

Habituée à assister la sage-femme lors des accouchements et à assurer son intérim en cas d’absence, l’aide soignante avoue que depuis qu’elle est en fonction, c’est une seule fois qu’elle a eu un cas comme de ce genre. « Si j’étais habituée aux pratiques occultes, je n’allais pas prendre l’enfant. C’est pas un bon signe », a-t-elle insisté.

Une autre présentation du bébé à la naissance est la présentation oblique. Celle-ci selon les obstétriciens s’observe dans le cas des grossesses gémellaires.

Les causes des présentations

Selon les sages-femmes, plusieurs facteurs expliquent la position du bébé au moment de l’accouchement. Un myome, une tumeur ou une malformation dans l’utérus ou de l’enfant (mitron céphalique) peut contraindre le fœtus à adopter une position contraire à la normale. Les naissances nombreuses constituent également un facteur. Une femme qui a déjà accouché 06 fois environ. L’utérus étant devenu ‘’un peu trop large’’ permet à l’enfant de bouger comme il veut et d’adopter n’importe quelle position.

Pour la surveillante de la salle d’accouchement de la CUGO, ‘’la jeune fille’’ peut être aussi une cause. Une femme jugée trop jeune et dont l’organisme n’est pas encore suffisamment préparé à la conception.

Selon Murielle Abiassi, généralement, c’est entre 06 et 07 mois et demi que la position définitive s’établit. A ce stade, l’enfant ayant grandi ne peut plus tourner. Mais avant, toute présentation est intermédiaire et variable.

Pour Albert Acakpo, le non respect des interdits (alimentaires, spirituels) chez la femme enceinte est la cause de ces présentations qui l’expose à des complications.

« Toute présentation est gérable lorsque la personne est dans un plateau technique adéquat », a rassuré la maîtresse sage-femme du CHU-MEL. Elle recommande aux femmes enceintes de se référer à un « plateau technique performant » lorsqu’elles ont une présentation qui leur semble bizarre afin de se sauver et sauver l’enfant car, souligne-t-elle, certaines présentations peuvent être préjudiciables.

Quelque soit la présentation, l’essentiel selon Sognonvi Antoinette Vissoh, est de « gagner le fruit de la conception ».

