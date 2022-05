Ce que Bernard Davo dit de la pension aux anciens députés

L’ancien député à l’Assemblée nationale, Bernard Lani Davo s’est prononcé sur la proposition de loi portant pension aux anciens députés. Dans un entretien accordé à la Radio nationale, il informe que l’idée, c’est d’améliorer les conditions de vie des anciens parlementaires qui ne travaillent plus, et se retrouvent dans des conditions d’extrême précarité.



La proposition de loi portant pension aux anciens députés est une initiative d’anciens parlementaires dont Bernard Lani Davo. Dans un entretien à la Radio nationale, il explique qu’il s’agit dans le cadre de la proposition de loi, de prévoir une petite pension aux anciens députés ; ceci, en fonction de leur durée au parlement.

Pour lui, il est hors de question qu’un ancien député qui avait défendu les populations se trouve tout malheureux, et incapable de se nourrir. « C’est surtout cette dignité-là que nous avons voulu défendre », a-t-il soutenu.

Le principe selon l’ex parlementaire, est que les députés en activités cotisent pour payer ceux qui avaient fait un, deux ou plusieurs mandats, et qui ne travaillent plus. Mais au regard de leur effectif (83), la cotisation à exiger des députés en fonction ne pouvait suffir pour les payer. D’où la proposition d’une subvention gouvernementale pour financer cette dépense via le budget du parlement, a expliqué Bernard Lani Davo.

La pension aux députés insiste-t-il, est « une dépense qui contribue d’une manière indirecte au bien-être de tous […] ».

Pour lui, il serait utile et nécessaire qu’une pension soit mise en place pour payer les députés qui ne sont plus en activité, et les présidents des institutions qui ne sont plus en activité.

La proposition de loi portant pension aux anciens députés a été inscrite à la première session de l’année 2022 de l’Assemblée nationale.

Le chef de l’Etat au cours d’une séance d’échanges avec les syndicats, le 26 avril dernier, n’a pas été favorable à la proposition de loi. La fonction politique selon Patrice Talon, n’est pas un métier. A l’en croire, seul le métier procure à la personne qui l’exerce, une pension.

F. A. A.

11 mai 2022 par