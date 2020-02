Ce qu’il faut savoir de l’hôpital de référence d’Abomey-Calavi

Le projet de construction de l’hôpital de référence d’Abomey-Calavi prendra bientôt corps. Ce jeudi 6 février 2020, le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin a procédé à la signature du contrat relatif à la construction dudit hôpital.

D’un coût total de 116 milliards de FCFA, l’hôpital d’Abomey-Calavi répondra aux normes internationales et sera une référence dans la sous-région ouest africaine. « Il a une capacité de 516 lits et dispose de services de pointe notamment en cardiologie interventionnelle, gastro entérologie et autres spécialités médicales. En termes de chirurgie, nous avons la chirurgie cardiovasculaire et thoracique, de l’ophtalmologie et d’oto-rhino-laryngologie de pointe sans oublier d’autres services comme la chirurgie viscérale et traumatologique », a indiqué le ministre de la santé. Aussi, l’hôpital disposera-t-il d’un service mortuaire avec un funérarium d’une capacité de 300 à 400 places.

Les travaux de construction de cet hôpital de référence ont été confiés au groupement d’entreprises représenté par Bouygues bâtiment international. L’agence Michel Beauvais Associés s’occupe de la maîtrise d’œuvre complète.

Le représentant de Bouygues bâtiment international Emmanuel Bernard s’est réjoui « de pouvoir signer ce contrat qui consacre l’aboutissement de plus de deux ans de travail acharné ».

« Nous avons essayé d’avoir un projet le plus bas possible, c’est-à-dire qui s’insère, s’agissant de sa topographie, dans le site. Au lieu d’avoir une tour, on a préféré un projet étendu qui fonctionne bien pour la continuité des flux donc sans interruption. On a prévu aussi des commodités pour la réception des familles et des visiteurs à l’écart du flux médical pour pouvoir laisser les médecins travailler en toute sécurité », a confié Leyla Etté, architecte associée, représentant Michel Beauvais associés.

Les travaux sont prévus pour un délai de 36 mois et prennent en compte la mise en service et la formation du personnel.

Akpédjé AYOSSO

