Panique au sein des cadres de la DGI

C’est la panique dans le rang des cadres de la Direction générale des impôts (DGI) depuis que l’ex régisseur, Carlos Adohouannon, cerveau de l’affaire de disparition de la somme de 4 milliards de francs CFA est arrêté à Dakar.

Plusieurs cadres de la DGI avaient été interpellés et écoutés suite à l’éclatement de cette affaire en septembre 2019. L’arrestation de l’ex régisseur permet de relancer le dossier et de situer les responsabilités des uns et des autres. Ce qui suscite déjà craintes et inquiétudes dans le rang des responsables de cette direction du ministère de l’économie et des finances.

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) va-t-elle revoir sa position dans ce dossier ? Le 11 octobre 2019, la juridiction spéciale s’était déclarée incompétente en le renvoyant pour complément d’enquêtes.

Outre les cadres de la DGI, des proches de Carlos Adohouannon avaient été interpellés et écoutés. Certains sont gardés en détention pour les besoins de l’enquête. Lors des perquisitions, des preuves de transactions de plus d’un milliards FCFA en espèces, auraient été retrouvées au domicile d’un de ses proches. Mieux, ses chauffeurs auraient aussi reconnu avoir transporté à son domicile des colis dont ils ignoraient le contenu.

Avec le rebondissement de cette affaire avec l’arrestation du cerveau de la bande, il n’est pas exclu que des cadres de la DGI et autres complices impliqués cherchent aussi à s’enfuir.

F. A. A.

16 septembre 2020 par