Canal+ Bénin lance des offres promotionnelles inédites

En cette période de fin d’année, Canal+ Bénin lance des offres promotionnelles à travers sa campagne ‘’Chaque jour est une fête’’. Elles ont été dévoilées à l’occasion d’une conférence de presse, lundi 2 décembre 2024, à la boutique Canal + de Saint Michel, Cotonou.

C’est déjà la fête à Canal+ Bénin avec des offres exceptionnelles et des programmes de qualité pour tous. « On a toujours de bonnes surprises en fin d’année. On vous propose des offres et des programmes inédits tout au long de ce mois de décembre. Chaque jour sera une fête sur les antennes de Canal+ », a déclaré la Directrice générale de Canal+ Bénin, Yacine Alao. Canal + offre en cette fin d’année des contenus les plus divertissants pour permettre à ses abonnés de passer de bons moments festifs.

La première saga familiale béninoise sur A+ BENIN

Selon Chrismain Babala, Directeur de communication, il y a des séries telles que EKI saison 2 et Paris Has Fallen. Sur A+ BENIN, les abonnés pourront suivre la série ‘’APPARENCES’’, la toute première saga familiale tournée au Bénin qui sera diffusée à partir du 23 décembre. L’humour est aussi au rendez-vous sur la chaine miroir du pays avec la nouvelle série Alokan réalisée par Sèdo Tossou. Sans oublier la 2e édition du Canal Comedy Club Cotonou et la diffusion du festival We Love Eya le 31 décembre.

La fête sur les antennes de Canal + Bénin, c’est également des contenus jeunesse à savoir Spider Man New Génération, Pokou 2, Reine et Princesse, Wish et les trois volets hilarants d’Hotel Transylvanie. « En matière de sport, nous restons le plus beau terrain de sport. Les grandes compétitions continuent d’être diffusées sur nos chaînes Canal+ Sport. Il y a l’UEFA Champions League, la Première league, la Liga, la NBA Christmas Day et le Boxing Day à vivre en direct dès le 27 décembre », a indiqué Chrismain Babala.

30 jours de bonus offerts à la formule Tout CANAL+

Canal+ Bénin réduit aussi le prix du décodeur HD (Haute Définition) pour le bonheur de ses futurs abonnés. À en croire le Directeur des ventes, Alioun Cissé, le décodeur passe de 5 000 à 1000 FCFA à partir de la formule Evasion jusqu’au 31 décembre 2024.

Toujours en mode fête, Canal + Bénin offre 30 jours de bonus à la formule Tout Canal+ pour tout réabonnement effectué sur la dernière formule. « Si vous êtes par exemple abonné à la formule ACCESS de 5000 FCFA et que vous vous réabonniez à cette même formule, vous bénéficiez de toutes les chaînes pendant 30 jours », a expliqué Alioun Cissé.

Pour profiter de toutes ces offres exceptionnelles, il suffit juste de se rendre dans les points de vente de Canal+ Bénin pour se réabonner ou par les canaux des opérateurs de téléphonie mobile. Il est désormais aussi possible de se réabonner via les applications Ecobank et UBA. « On invite vraiment toutes celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés à rejoindre la grande famille de Canal+ Bénin pour profiter de la programmation exceptionnelle qu’on leur réserve », a conclu la Directrice de Canal+ Bénin, Yacine Alao.

Akpédjé Ayosso

Quelques photos

3 décembre 2024 par ,