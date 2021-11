Canada Experts Pro confirme sa solide reputation et remets 40 visas à plusieurs africains

Plus d’une quarantaine de visas et permis remis aux bénéficiaires venus de plusieurs pays d’Afrique ce dimanche 07 Novembre 2021 à Cotonou au Bénin.

C’est à la faveur d’une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives, des homme d’affaires, des fonctionnaire d’État, des étudiants et plusieurs curieux venus assister et être témoin de l’événement.

C’était le dimanche 7 novembre 2021 à Cotonou.

Au cours de cet événement, le conférencier monsieur Edmond SADONOU, Expert comptable fiscaliste du Canada et consultant- conseil agréé en droit d’immigration au Canada a longtemps éclairé l’assistance sur les différentes composantes du multiculturalisme canadien, sir l’origine de ces peuples, de comment la confédération canadienne a été constituée, du rapatriement de la constitution en 1982 par Pierre-Elliot-Trudeau, père de l’actuel premier ministre du Canadaet a enseigné sur les regles de droit et des textes en vigueur au Canada et comment en tirer le meilleur à son avanatage et ceci dans tous ses aspects au plaisir des récipiendaires et de l’assistance.

La cérémonie a connu ensuite la remise officielle d’une quarantaine de visas et permis à plusieurs Africains de différentes nationalités.

Cette soirée remplie de vives émotions faisait défilés les récipiendaires les uns apres les autres recevoir et prendre possession de leur précieux sésames qui leur permettra de fouler le sol de ce beau et merveilleux pays qu’est le Canada

C’est donc l’occasion pour les bénéficiaires de témoigner de leur gratitude à l’endroit de Canada Experts Pro et de son directeur général Edmond SADONOU.

Pour Monsieur Paul FAGNIDE, parent dun des heureux récipiendaires : aujourd’hui c’est le bout du tunnel < > A-t-il confié à notre rédaction avant d’ajouter que : << la procédure a été longue et stressante parce qu’il y a beaucoup de documents que le gouvernement du Canada demande et Monsieur Edmond SADONOU nous mets une pression infernale afin de voir le document à jour et au respect des normes en vigeur au Canada ; mais aujourd’hui nous avons atteint le bout du tunnel.>>

Et à Mademoiselle Kehoude Neila bénéficiaire d’un permis d’étude et de travail de renchérir : rigueur professionnalisme et gentillesse sont ceux qui caractérisent l’homme Edmond Sadonou Pdg de Canada Experts Pro < > A-t-elle laissé entendre elle n’a pas manqué de précisé que : < >

À l’en croire plusieurs bénéficiaires et parents des récipiendaires, Monsieur SADONOU Edmond Pdg de Canada Experts Pro est un homme très sympathique et généreux qui œuvre pour le développement des jeunes Africains les propos que vient confirmer BONOU Nazaire un des participants à cet événement. << je vois que monsieur SADONOU Edmond est en train de bondir et c’est une fierté pour l’Afrique et ce qui me touche le plus c’est qu’il a dit que son objectif est d’envoyer un maximum de personnes au Canada et il va le faire parce qu’il l’a déjà fait par le passé c’est pourquoi j’invite tout mes frères Africains et du monde entier à faire recours au cabinet Canada Experts Pro pour tous leurs soucis et problèmes d’immigration sir le Canada.

Voilà donc qui vient confirmé les compétences du cabinet Canada Experts Pro qui a déjà fait voyager des milliers de récipiendaires pendant ces 20 années d’existence et qui se spécialise sans les visas de résidence permanente, des visas étudiants, dans l’obtention des bourses canadien, des permis de travail, des visas business, et dans tous les domaines de l’immigration canadienne. Le Cabinet Canada Experts Pro est également connu au Canada dans le droit d’asile et droit humanitaire en défendant plusieurs revendicateurs du statut de réfugiés devant les tribunaux.

