Inscrit dans le PAG "Bénin Révélé", le projet "Bénin-Taxi" a été lancé en juillet 2017 par le ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané. Ce projet créateur d’emplois visant l’amélioration de la mobilité urbaine a été adopté par les Béninois. C’est ce qu’a expliqué le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané le 30 avril 2020 au cours de l’émission « Rupture An 4 » sur la télévision nationale.

Le projet Bénin-Taxi est une réussite pour le ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement Abdoulaye Bio Tchané. « J’ai suivi ce projet depuis son début. Au départ, c’était des doutes. Et nous avons vu progressivement l’opinion changer sur le projet et sur son intérêt. Au début, les populations s’interrogeaient sur son utilité dans la mobilité à Cotonou et dans notre pays », a-t-il déclaré.

Tous les voyageurs qui arrivent au Bénin, les Béninois de la diaspora, les compatriotes qui veulent se déplacer font recours à ces taxis.

« Je peux dire sans me tromper que c’est un succès aujourd’hui », s’est réjoui le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané.

Le projet a également permis la création d’emplois. « Trois cents jeunes hommes et femmes travaillent directement sur le projet ; ce sont les artisans. Nous avons autour d’eux beaucoup d’autres personnes qui font les travaux autour des véhicules. C’est à peu près mille emplois qui ont été créés autour de ce projet. Ce sont des choses concrètes et des emplois durables », souligne-t-il.

À côté de Bénin-Taxi, poursuit le ministre, nous avons également favorisé les conditions à d’autres compagnies de taxis du secteur privé qui veulent le faire.

Le projet « Bénin-Taxi » a pour but principal d’améliorer la mobilité urbaine tout en contribuant à la promotion des artisans qui sont en même temps propriétaires et conducteurs.

4 mai 2020 par