Fin de la mise en concession de la ligne ferroviaire Bénin-Niger

La signature du protocole relatif à la résiliation conventionnelle des contrats de concession portant sur la ligne ferroviaire Benin-Niger entre Cotonou et Niamey a été actée vendredi 22 juillet 2022 à Niamey (Niger).

Une délégation béninoise composée du Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation ainsi que de leurs collaborateurs a procédé, le vendredi 22 juillet 2022, à Niamey au Niger, en présence d’une délégation nigérienne présidée par le Premier Ministre de la République du Niger, à la signature du protocole relatif à la résiliation conventionnelle des contrats de concession portant sur la ligne ferroviaire Benin-Niger entre Cotonou et Niamey.

Cette signature vient mettre un terme définitif aux conventions de concession signées par les États du Bénin et du Niger avec BENIRAIL INFRASTRUCTURES et BENIRAIL EXPLOITATION dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réalisation et d’exploitation d’une ligne ferroviaire à voie unique entre Cotonou et Niamey.

L’exécution du projet avait été affectée par des circonstances imprévues, en particulier d’ordre judiciaire et contentieux, obligeant les parties à cesser tous travaux relatifs à la construction de la ligne ferroviaire Bénin-Niger.

En marge de cette cérémonie de signature du protocole, la délégation béninoise conduite par le Ministre d’État, Ministre du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio TCHANE a été reçue en audience par le Président de la République du Niger, son Excellence Monsieur Mohamed BAZOUM, en présence du Premier Ministre nigérien.

Les deux pays ont réaffirmer leur volonté de poursuivre leur partenariat dans plusieurs domaines à savoir le compact régional Bénin-Niger avec le Millennium Challenge Corporation (MCC) en cours.

