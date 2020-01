Bénin, 1er producteur du coton grâce aux réformes du gouvernement

Le Bénin a enregistré de bonnes performances dans le secteur de l’agriculture ces dernières années. Grâce aux réformes entreprises par le gouvernement Talon, le Bénin est devenu le premier producteur africain de coton devant le Mali et le Burkina Faso. Ce qui insuffle un nouveau souffle à l’économie béninoise.

La filière coton depuis l’avènement du ‘’Nouveau départ’’ a changé de visage et ne s’est jamais aussi bien portée.

La filière sous le gouvernement de la Rupture a ressuscité suite aux nombreuses réformes engagées par le gouvernement béninois qui a à sa tête un ancien opérateur du coton.

Du quatrième rang de producteur africain en 2016-2017, le Bénin a rapidement adopté une nouvelle approche qui lui a permis de devenir le numéro 1 de l’or blanc du continent.

Au cours de la campagne 2018-2019, le Bénin s’en sort avec une production de 678.000 tonnes et se positionne à la première place devant le Mali et le Burkina-Faso.

Au Mali, les conditions climatiques n’ont pas favorisé la production du coton (660 000 tonnes). Par contre au Burkina Faso à cause des problèmes sécuritaires dans l’est du pays, les cotonculteurs ont abandonné leurs champs et récoltes. La production en coton a connu une baisse de 30 % (440.000 tonnes), au moment où la Côte d’Ivoire produit près de 460.000 tonnes.

Si le Bénin est devenu champion du coton en Afrique ce n’est pas un hasard. C’est plutôt le fruit des réformes menées dans le secteur.

La filière étant l’une des priorités du gouvernement Talon, dès la campagne 2016-2017, des réformes ont été mises en œuvre telles que : la mise en place à temps des intrants et des semences de qualité et en quantité suffisante ; la pluviométrie favorable, la réfection des pistes rurales pour faciliter la commercialisation du produit et l’homologation des prix de cession des intrants et des prix d’achat de coton graine aux producteurs.

Pour la campagne 2019-2020, le Bénin attend une production cotonnière de 850 000 tonnes. Le Mali envisage dépasser les prévisions des 800.000 tonnes si la pluviométrie est bonne. Quant au Burkina-Faso, il mène des efforts pour booster la filière coton en 2020.

La production du coton en Afrique a donc de beaux jours devant elle.

La République du Bénin qui a déjà pris toutes les mesures pour la prochaine campagne peut réaliser les prévisions des performances avec les 850.000 tonnes pour la campagne 2019/2020.

L’or blanc au Bénin représente 40% des entrées de devises et fournit 12 à 13% du produit intérieur brut (PIB).

La fibre blanche assure un revenu à plus d’un tiers de la population.

Akpédjé AYOSSO

2 janvier 2020 par