Banikoara, Bohicon et Malanville, primées sur 77 communes

Les communes lauréates du concours ‘’Villes durables’’ édition 2020 ont été récompensées ce jeudi 24 juin 2021 à l’hôtel de Ville de Bohicon. La cérémonie a connu la présence de la directrice de Cabinet du ministère du cadre de vie Jeanne Josette Acacha Akoha, du directeur général du Fonds National pour l’Environnement et le Climat et de plusieurs maires et cadres communaux.

Banikoara, Bohicon et Malanville sont les trois meilleures communes du concours « Villes durables » organisé conjointement par le ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) et le Fonds National pour l’Environnement et le Climat (FNEC).

Le concours a eu lieu du 02 novembre 2020 au 28 février 2021 avec la participation de 39 communes ayant répondu favorablement à l’initiation adressée à toutes les 77 communes. Les critères retenus pour la compétition ont été notés sur cent (100) points. Un cabinet d’huissier a accompagné le comité de supervision et d’évaluation durant tout le processus.

Les trois meilleures villes lauréates Banikoara, Bohicon et Malanville ont reçu respectivement 40 millions, 25 millions et 15 millions FCFA plus du matériel d’assainissement.

Les cinq autres communes lauréates ont eu des lots de matériels d’assainissement.

A.A.A

25 juin 2021 par