Avis d’appel à candidature

Une société de la place lance un appel à candidature aux fins de pourvoir aux postes ci-après :

POSTE 1 : CHEF DIVISION SEGMENTS

Lieu de travail : Cotonou

1.- Missions

 Assurer le Développement de tous les Segments Voix et SMS.

2.- Activités principales

 Participer à l’élaboration des politiques marketings et de communication pour l’ensemble du marché

 Assurer la gestion du cycle de vie des offres

 Assurer la gestion du système de distribution des offres pour chaque segment

 Préparer et animer des réunions de contrôle et faire des remontées

 Participer à la gestion des projets transversaux tels que Loyalty Program, le Customer value Management, Business Intelligence, etc.

Lire la suite ci-après

DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les personnes intéressées par le présent avis sont invitées à déposer au siège de 24HEURES AU BÉNIN (rue de la station face mairie 9ème arrondissement de Cotonou ) au plus tard le lundi 31 janvier 2022 à 15 heures, un dossier de candidature comprenant :

N.B. :

 Une lettre de motivation manuscrite + une photo

 Un curriculum vitae précisant l’expérience professionnelle acquise ;

 Copies non légalisées des diplômes et attestations.

L’indication d’un contact téléphonique est obligatoire sous peine de rejet de dossier et seuls les candidats présélectionnés seront convoqués.

23 janvier 2022 par