Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a fait, au cours d’une conférence de presse, le point de la visite du chef de l’Etat aux Etats-Unis du 26 au 30 janvier dernier.

Selon Aurélien Agbénonci, cette visite s’inscrit dans le cadre du raffermissement des relations avec les Etats-Unis d’Amérique.

L’un des programmes très bien géré qui permet de transformer le quotidien des Béninois, souligne-t-il, est la Millenium challenge account (MCA). Un programme dont la faîtière, la direction générale ‘’le Millenium challenge corporation’’ (MCC), est basé à Washington.

Selon le chef de la diplomatie béninoise, c’est une initiative qui influence beaucoup le Programme d’actions du gouvernement (PAG) dans le sens de l’amélioration des conditions des populations.

Sur le plan bilatéral, poursuit-il, le chef de l’Etat dans le cadre de cette visite a eu des rencontres avec les institutions de Bretton Woods. Il a cité entre autres, la directrice du FMI (Fonds monétaire international), le président de la Banque Mondiale, le vice-président chargé de l’Afrique ainsi que le président de la Société financière internationale (SFI).

Pour le chef de la diplomatie béninoise, la délégation présidentielle ne peut pas « aller dans un pays discuter des suites d’un programme financé par le gouvernement de ce pays sans avoir au moins une rencontre politique ». D’où la rencontre entre le président de la République, Son Excellence Patrice Talon et le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les réformes économiques et politiques qui ont été conduites au Bénin avec des résultats palpables, significatifs ; mais aussi les mutations qui sont en cours dans la sous-région.

Au sujet des visites du chef de l’Etat, le ministre des Affaires étrangères a précisé que ce qui préoccupe le président Talon dans ses déplacements, « c’est se déplacer pour la nation pour aller travailler ». Ce ne sont pas des sorties de plaisance ni d’agrément, mais plutôt des déplacements de travail pour aller pousser plus loin l’agenda de développement du pays, a-t-il souligné. A chaque visite, le président de la République, rappelle le ministre Agbénonci, adresse des messages clés aux partenaires. La substance de ces messages se résume en ces termes : « Ce que je vous demande, c’est d’observer le Bénin. Regarder ce petit pays, c’est un pays qui change, c’est un pays qui se transforme, c’est un pays qui fait des réformes au prix des efforts de son peuple et de ses dirigeants. Il articule une vision claire, une rigueur, une discipline de travail, une ténacité qui peut permettre de se développer ».

Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le chef de l’Etat dans ses messages met un accent sur la lutte contre la corruption, car pour lui, « on n’a pas besoin de pétrole, on n’a pas besoin de diamant pour se développer. Ce qu’il faut pour se développer, c’est le travail ».

Outre la lutte contre la corruption, Patrice Talon met également un accent particulier sur le respect des engagements internationaux : le respect des accords bilatéraux et multilatéraux avec les partenaires, a expliqué Aurélien Agbénonci.

F. A. A.

31 janvier 2020 par