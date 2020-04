Aurélie Zoumarou fait le point sur la TNT au Bénin

Le passage à la Télévision numérique terrestre (TNT) est l’un des 06 projets du secteur du numérique inscrit dans le Programme d’Actions du gouvernement. La ministre du numérique et de la digitalisation Aurélie Adam Soule Zoumarou a présenté les avancées de ce projet lors de son passage ce jeudi 16 avril 2020 sur l’émission ’’Rupture An 4’’ de la télévision nationale.

Le gouvernement béninois a consenti des efforts pour la migration de l’analogique au numérique. Selon la ministre Aurélie Adam Soule Zoumarou, le socle d’infrastructure qui est nécessaire pour la transition à la télévision numérique terrestre au Bénin est bâti complètement. « Nous avons aujourd’hui à travers le pays 29 sites qui sont terminés et qui ont tout le dispositif, l’équipement qu’il faut pour que la TNT puisse avoir lieu dans notre pays », a-t-elle déclaré.

Le réseau de collecte, de diffusion est donc mis en place. Tout est également au point sur le plan réglementaire.

Ce qui reste, explique la ministre, « c’est la partie concernant la réception dans les ménages de cette TNT et le gouvernement est en train d’examiner les différentes options pour que dès lors que nous démarrions qu’on en s’arrête plus et que les populations soient satisfaites de cette TNT ».

A l’en croire, le gouvernement prend toutes les dispositions pour que l’exploitation de la TNT soit une réussite au Bénin.

Akpédjé AYOSSO

17 avril 2020 par