Augustin Boton s’en est allé

L’Union Progressiste (UP) vient encore de perdre un de ses membres. Il s’agit de Augustin Boton, décédé ce dimanche 17 janvier 2021.

« Précédemment coordonnateur UP de la section 1 du 5ème arrondissement de Porto-Novo, il s’est illustré comme l’un des militants les plus convaincus et assidus de notre formation politique. Son engagement auprès de la coordination départementale de l’UP dans ses combats successifs pour la renaissance et l’essor de la ville capitale ont fini de révéler la qualité de son militantisme », a écrit Louis Vlavonou sur sa page Facebook.

Le président de l’Assemblée nationale a, au nom du Bureau national de l’Union Progressiste et de la coordination de l’Ouémé, invité tous ceux qui l’ont connu et aimé à un court moment de recueillement intérieur.

Le coordinateur UP de l’Ouémé présente ses sincères condoléances aux familles biologique et politique du défunt.

Le décès de Augustin Boton survient au lendemain de celui de l’ex député Edmond Zinsou, précedemment chargé de mission du président de l’Assemblée nationale.

AAA.

17 janvier 2021