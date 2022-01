Attention cette vidéo n’a rien à voir avec le Mali

Une vidéo qui affiche le drapeau malien et des soldats en cagoule traînant des hommes blancs menottés est accompagnée du commentaire « Voilà les français censés venus aider le Mali à chasser les Djihadistes. Grâce aux Russes, on découvre les vrais Djihadistes qui ne sont rien d’autres que les français ».

Une extraction de quelques images de la vidéo, ensuite soumises à une recherche par image inversée ont permis de retrouver l’une des images qui illustre une publication sur l’assassinat du président haïtien..

Des recherches avec cette dernière image ont permis de retrouver sur youtube, une vidéo similaire de France 24 en date du 9 juillet 2021 qui est celle de l’arrestation par la police haïtienne, des assassins du président Jovenel Moïse tué dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021.

Grâce à cette même image, nous avons retrouvé une autre vidéo sur youtube évoquant également l’arrestation des assassins de l’ancien président haïtien Jovenel Moïse publiée 24 heures plus tôt que la précédente (le 8 juillet 2021).

Il est donc évident au regard de ces différentes similitudes que la vidéo attribuée aux forces maliennes a été truquée avec le drapeau malien pour le sortir de son contexte.

12 janvier 2022