Appel à candidatures pour la formation à l’élaboration des plans d’affaires

Dans le cadre de son Programme de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes, la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) en partenariat avec le Fonds National pour le Développement des Activités de Jeunesse, de Sport et de Loisirs (FNDAJSL) lance un appel à candidatures pour la formation gratuite des jeunes à l’élaboration des plans d’affaires, modules CONFEJES.

Lancement d’un appel à candidatures pour la formation gratuite des jeunes à l’élaboration des plans d’affaires, modules CONFEJES. Selon un communiqué du ministère des Sports, les candidats doivent remplir les conditions ci-après : être de nationalité béninoise, être titulaire du BEPC ou d’un diplôme équivalent, être âgé de 20 ans au moins et de 40 ans au plus et accepter le rythme de travail exigé par la formation.

Le candidat doit fournir une attestation du BEPC ou d’un diplôme équivalent et une copie d’acte de naissance. Les dossiers peuvent être déposés dans les directions départementales des Sports du Couffo à Azovè, du Zou à Abomey, des Collines à Dassa-Zoumé, de la Donga à Djougou, dans les bureaux des services chargés des affaires générales au sein des 4 communes pré-citées, au bureau de Monsieur Borgia Santos T. N’BOUKE, Conseiller Technique à la Jeunesse et aux Loisirs et Coordonnateur National du PPEJ ou au siège du FNDAJSL à Cotonou. La date limite du dépôt des dossiers est fixée au jeudi 19 mai 2022.

Les formations se dérouleront du 23 au 27 mai 2022 à Aplahoué, du 30 mai au 03 juin 2022 à Agbangnizoun, du 06 au 10 juin 2022 à Banté et du 13 au 17 juin 2022 à Copargo. « Les inscriptions, la formation et la remise des attestations sont gratuites », précise le communiqué du ministère des Sports.

10 mai 2022 par