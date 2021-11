Angela Kpeidja doublement distinguée

Engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, Angela Kpeidja, présidente de l’Ong ’’N’aie pas de peur" a été doublement samedi dernier, pour sa lutte pour un monde sans violences sexistes et sexuelles".

La journée du samedi 27 novembre 2021 n’a pas été de tout repos pour la présidente de l’Ong ’’N’aie pas de peur", Angela Kpeidja. En début de soirée, elle était à une conférence-débat organisée à Cotonou par Shette Production Academy et les Spa Girls autour du thème "Jeunes filles et jeunes garçons : La marche vers un monde sans violences sexistes et sexuelles". Aux côtés des deux autres conférenciers, elle a insisté sur l’éducation des filles et des garçons pour un monde sans violence. Après ses interventions, les Spa Girls lui ont offert un tableau sur lequel est inscrit un acrostiche réalisé avec son prénom et son nom. Un geste très apprécié par Angela Kpeidja qui les a encouragé à rester des modèles pour la société. La présidente de l’Ong ’’N’aie pas peur" avait ensuite rendez-vous avec les participants à la 9è édition du Festival Awobobo à Fidjrossè. Sur place, elle a pris part à une conférence-débat sur les violences faites aux femmes. A cette occasion, elle a réitéré ses voeux pour une éducation de qualité dans la cellule familiale. A l’issue des échanges, l’activiste des droits de la femme a été une nouvelle fois primée. Elle a reçu de l’association Awobobo Bénin, un trophée qui la distingue comme la femme la plus tenace et déterminée dans la lutte contre les violences basées sur le genre. La présidente de l’Ong ’’N’aie pas peur" a été accompagnée dans ce périple par son vice-président Samson Adjaho.

A.E.B. (Coll)

29 novembre 2021 par