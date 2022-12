Allons découvrir à Nol Market dès vendredi, le vin à base du moringa

NOL MARKET continue de promouvoir le consommons local. Du 16 au 28 décembre, les clients du supermarché NOL MARKET pourront déguster le vin VINGA à base de Moringa

Fait à base du moringa et des épices très nutritifs, le vin de moringa "VINGA" de la marque SUPER SANTÉ est le résultat d’un savoir faire exceptionnel et unique selon les normes bien définies.

C’est une source intarissable de bien être, d’énergie et du tonus.

Avec VINGA, boire devient un réel plaisir car c’est une autre manière de se soigner.

Le vin de Moringa allie plaisir et bien être

Le Supermarché Nol Market est situé à Fidjrossè à 500m de la fin des pavés allant vers la plage. Retrouvez le supermarché sur Google Maps : https://maps.app.goo.gl/RSwz8UtnCsdwhCKFA.

Contacts : 65 00 28 00/ 65 00 29 29.

