Alimatou Badarou limogée, Codjo Ablet assure son l’intérim

Par arrêté en date du mardi 10 mars 2020, le ministre des infrastructures et des transports Hervé Hehomey, a suspendu de ses fonctions la directrice générale du Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) Mme Alimatou Badarou.

Les motifs de ce limogeage sont : mauvaise gouvernance et refus d’obéissance hiérarchique.

« Monsieur Codjo Gauthier Ablet, ingénieur statisticien économiste et directeur de la prospective, de la promotion des transports et de l’assistance aux chargeurs est, cumulativement avec ses fonctions actuelles, chargé de l’intérim », précise l’arrêté.

Il est chargé à ce titre de la liquidation des affaires courantes.

Akpédjé AYOSSO

