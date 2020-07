AVIS DE RECRUTEMENT

GENERAL BUSINESS COSMETIC est une société béninoise spécialisée dans l’importation des produits de cosmétiques biologique de luxe basée à Cotonou sur l’avenue Steinmetz. Dans le cadre du lancement de sa grande campagne de communication, elle lance un recrutement d’agents commerciaux.

L’agent commercial se veut être une personne dynamique maîtrisant les techniques de vente a pour mission de commercialiser en gros les produits de la société moyennant un pourcentage qu’il percevra sur ses ventes ; et ce sur la base d’un contrat à durée déterminee de trois (03) mois renouvelable selon sa capacité de vente.

Pour toute personne ayant le profil et convaincue de mener efficacement cette mission, prière déposer votre dossier ( CV, LETTRE DE MOTIVATION, PHOTOCOPIE CARTE D’IDENTITÉ, ATTESTATION DE RÉSIDENCE ) par mail à : gbcfrance@gmail.com ou à l’adresse, AVENUE STEINMETZ à côté de LA BOUTIQUE HAIER, Boutique 612 au plus tard le lundi 13 Juin 2020. Tel : 97922929

