AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT

N° Avis : AMI_001/09/2020/DG/CSAL

Dans le cadre de l’amélioration de sa visibilité sur la toile, la société Comtel Technologies recherche un prestataire spécialisé pour la refonte de son site internet. Elle sollicite par la présente manifestation d’intérêt, des candidats répondant aux exigences ci-dessous :

Critères de qualification

Justifier d’une expérience d’au moins trois (03) années dans le développement Web.

Avoir réalisé au moins cinq (05) projets de mise en place d’applications Web publiques.

(Les URL des sites cités en référence seront fournis pour appreciation)

Chiffres d’affaires des trois dernières années. Fournir les extraits des bilans certifiés 2017 2018

2019 (15 premières pages)

Disposer d’au moins deux salariés declarés, membre de l’équipe de développement et en apporter la prevue par une attestation de déclaration datant de plus de trois mois.

Pour les entreprises naissantes les expériences du promoteur feront foi. Documents constitutifs de l’offre :

1. Documents de presentation et d’identification du candidat

a) Note de présentation du soumissionnaire

b) Copie du Registre de Commerce

c) Copie de l’IFU

2. Documents attestants des compétences et de l’expérience du candidat

a) Preuves d’expérience

b) Preuves de compétence de l’équipe technique proposée

i. Curriculum Vitae

ii. Copies des diplômes

iii. Certifications professionnelles éventuelles

c) Preuves de declaration des membres de l’équipe technique à la CNSS

Seules les candidats pré-selectionnés seront contactés pour retirer le cahier des charges pour la phase suivante.

Les offres regroupées en un seul fichier PDF doivent être soumises par mail à l’adresse sal@comtel-group.com au plus tard le lundi 12 Octobre 2020 à 18h, et doit porter l’objet suivant : “Recrutement d’une société pour la creation

d’un site Internet

23 septembre 2020 par