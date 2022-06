ARIC et IAS forment des cadres à l’audit social à Grand Popo

Pour une meilleure performance au sein des entreprises, Azur Management et Conseil, le bras exécutoire de ARIC (Agence de Recherche-Intervention pour la Compétitivité ) en Afrique et l’Institut International de l’Audit Social (IAS) organisent un atelier de formation qui vise à élargir le savoir technique et les connaissances nécessaires à la pratique de l’audit social. Prévu pour durer 6 jours, l’atelier a démarré ce lundi 27 juin 2022 à Ganna hôtel de Grand-Popo.



La cité balnéaire de Grand-Popo accueille depuis ce lundi 27 juin l’atelier de formation en audit social à l’intention des cadres des entreprises. Cette formation permettra aux divers spécialistes en ressources humaines, contrôle, audit interne, d’acquérir les fondamentaux nécessaires à la pratique de l’audit social afin de mieux s’adapter aux nouveaux procédés.

Pour Pr Jacques Igalens, Président de l’IAS, « il y a deux niveaux d’objectifs ».

Le premier des objectifs est d’amener le participant à connaître les principales techniques et les outils qu’on utilise en tant que auditeur social. Et le deuxième objectif est un objectif de certification, a ajouté Pr Jacques Igalens.

A la sortie de la formation qui est plus pratique que théorique, les organisateurs comptent avoir des cadres de type nouveau pour une meilleure gestion des ressources humaines.L’ARIC et ses partenaires en l’occurrence l’IAS espèrent relever ce défi.

Reconnus sur le plan mondial pour leur expertise dans le domaine de formation des cadres pour la relance durable de la compétitivité des entreprises, ARIC et ses partenaires constituent le label sûr.

