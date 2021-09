Une société de la place lance un appel à candidature aux fins de pourvoir aux postes ci-après :

Poste N°1 : RESPONSABLE GO TO MARKET MOBILE MONEY

1.- Missions

Assurer le volet déploiement des actions de communication et d’animations sur les offres et produits Mobile Money.



2.- Activités principales



• Préparer le plan de lancement des offres Mobile Money en coordination avec l’ensemble des parties prenantes internes et externes

• Piloter de bout en bout les actions de lancement et d’animations des offres Mobile Money

• Gérer les actions de communication sur les services Mobile Money et veiller à leur déploiement effectif dans les délais

• Faire des évaluations post lancement des actions de déploiement et proposer des mesures correctives

• Recenser et traiter les besoins en communication et animation sur les services Mobile Money

3.- Profil

• Formation initiale requise : Bac + 4/5 en Communication, Marketing ou en Management ou diplôme équivalent ;

• Age requis : 25/35 ans ;

• Expérience requise : Justifier d’une expérience d’au moins trois (03) ans dans le suivi et l’animation des offres et services et le pilotage d’actions commerciales

4.- Compétences Associées

• Être intègre, disponible, organisé et discret ;

• Avoir une bonne connaissance du service Mobile Money ;

• Avoir une maitrise pratique des logiciels Excel (avancé), Word, Powerpoint ;

• Etre doté d’un esprit critique et d’analyse et une bonne aptitude rédactionnelle ;

• Etre capable de travailler sous pression seul ou en équipe.

• Maîtriser l’utilisation des logiciels Word, Powerpoint et des outils informatiques ;

• Maîtriser l’outil linguistique (Anglais).

Poste N°2 : COORDONNATEUR DEVELOPPEMENT RESEAU AGENTS

1.- Missions

Contribuer à la coordination des plans d’actions relatifs à la prospection, au recrutement, au suivi, à l’animation, à la formation, au développement du réseau agents de la distribution Mobile Money



2.- Activités principales



• Coordonner le développement du réseau de distribution agents Mobile Money conformément à la stratégie de distribution et en relation avec les chefs région

• Contribuer au contrôle et l’animation du réseau Agent Mobile money

• Contribuer à la transmission des besoins exprimés par la chaîne de distribution du réseau agents Mobile money



3.- Profil

• Formation initiale requise : BAC +3 en Gestion, Administration des Affaires, Marketing ou diplôme équivalent ;

• Age requis : 25/35 ans ;

• Expérience requise : Expérience de quatre (04) ans minimum en gestion des canaux de distribution (secteur FMCG) ou gestion d’agences bancaires



Poste N°3 : COORDONNATEUR DEVELOPPEMENT RESEAU MARCHANDS



1.- Missions

Contribuer à la coordination des plans d’actions relatifs à la prospection, au recrutement, au suivi, à l’animation, à la formation, au développement du réseau marchand Mobile Money

2- Activités principales

• Coordonner le développement du réseau de Marchands Mobile Money conformément à la stratégie de distribution et en relation avec les chefs région

• Contribuer au contrôle et l’animation du réseau marchand Mobile money

• Contribuer à la transmission des besoins exprimés par la chaîne de distribution du réseau marchand Mobile money

3.- Profil

• Formation initiale requise : BAC +3 en Gestion, Administration des Affaires, Marketing ou diplôme équivalent ;

• Age requis : 25/35 ans ;

• Expérience requise : Expérience de quatre (04) ans minimum en gestion des canaux de distribution (secteur FMCG) ou gestion d’agences bancaires



4.- Compétences Associées

Parfaite connaissance :

• Maîtriser la technique de gestion des projets, le fonctionnement bancaire, la monétique et le Mobile money

• Maîtriser le fonctionnement de la micro-finance, l’incidence et les freins à la bancarisation

• Savoir analyser les situations, faire des synthèses et proposer des solutions

• Savoir conduire un changement, un projet

• Utilisation des logiciels microsoft office

• Développer une équipe

• Maîtriser les techniques de négociation



Poste N°4 : ASSISTANT SUIVI PERFORMANCES OFFRES MOBILE MONEY



1.- Missions

Assurer le suivi et performance des offres et produits Mobile Money.

2.- Activités principales



• Assurer le suivi et l’évaluation des services Mobile Money

• Assurer la veille concurrentielle des services Mobile Money

• Elaborer des rapports de suivi des actions de tous les service Mobile Money

• Coordonner, recenser et traiter les données relatives aux offres et services Mobile Money lancées

• Assurer la bonne rentabilité des produits et services Mobile Money



3.- Profil

• Avoir au moins un BAC+ 3 en statistique et Analyse, Marketing

• Justifier d’une expérience d’au moins deux (02) dans la gestion et le traitement des données.



4.- Compétences communes requises

• Être intègre, disponible, organisé et discret

• Avoir une bonne connaissance du service Mobile Money ;

• Avoir une maitrise pratique des logiciels Excel (avancé), Word, Powerpoint ;

• Etre doté d’un esprit critique et d’analyse ;

• Bonne aptitude rédactionnelle ;

• Etre capable de travailler sous pression seul ou en équipe.



DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les personnes intéressées par le présent avis sont invitées à déposer au siège du Journal « La Nation », sous pli fermé avec la mention du poste : « ………... » au plus tard le vendredi 17 septembre 2021 à 15 heures, un dossier de candidature comprenant :

• Une lettre de motivation manuscrite + Une photo d’identité ;

• Un curriculum vitae précisant l’expérience professionnelle acquise ;

• Copies non légalisées des diplômes et attestations ;

• Une photocopie non légalisée de la Carte Nationale d’Identité.



N.B. : ​L’indication d’un contact téléphonique est obligatoire sous peine de rejet de dossier.

Seules les candidats correspondants aux profils exigés et ayant des dossiers complets seront contactés.