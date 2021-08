9 présumés cybercriminels arrêtés, plusieurs objets saisis

La police a procédé, mardi 17 août 2021, à l’arrestation de 9 individus à Agongo, commune de Sèmè-Podji. L’opération a permis de saisir 23 ordinateurs portatifs, 18 téléphones portables et du chanvre indien.

Deux suspects ont été interpellés dans un premier temps pour des faits de cybercriminalité à la suite de renseignements. La police a retrouvé en leur possession huit ordinateurs portatifs de diverses marques et deux téléphones portables androïd de provenance douteuse.

Les informations obtenues après leur interpellation ont permis à la police de remonter à un groupe de cybercriminels que les deux individus s’apprêtaient à rejoindre dans une maison.

Les agents de police du commissariat de Sémè-Podji perquisitionnent la maison au quartier Agongo. Ils retrouvent sur les lieux quinze autres ordinateurs portatifs de diverses marques avec leurs accessoires et seize téléphones aux contenus compromettants. Des boulettes de chanvre indien, soixante-cinq mille (65.000) Nairas et autres objets ont été également saisis. Les sept occupants de la maison ont été interpellés.

Poursuivis pour des faits de cybercriminalité, les neuf prévenus seront présentés au procureur.

La police a ouvert des enquêtes complémentaires.

M. M.

18 août 2021 par