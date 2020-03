9 pays affectés en Afrique dont le Togo

L’épidémie du Coronavirus (Covid-19) gagne du terrain en Afrique. Le Togo et le Cameroun viennent d’être affectés par cette épidémie.

A travers un communiqué en date de ce vendredi 06 mars 2020, le ministre camerounais de la santé, Manaouda Malachie, a annoncé la détection du premier cas de Coronavirus dans ce pays d’Afrique centrale. Selon ce communiqué, les examens effectués sur un citoyen français âgé de 58 ans, et en séjour à Yaoundé depuis le 24 février dernier, ont été confirmés.

Au Togo, le président Faure Gnassingbé au terme d’une réunion de crise a publié un communiqué informant le public de l’enregistrement du premier cas du virus Cod-19 dans le pays. Selon ce communiqué, les examens effectués sur une patiente âgée de 42 ans ce jeudi 05 mars 2020, se sont révélés positifs. La patiente dont la nationalité n’est pas encore connue, a séjourné du 22 février au 02 mars 2020, successivement au Bénin, en Allemagne, en France, et en Turquie, avant de se rendre au Togo par voie terrestre.

A-t-elle déjà infecté des Béninois avant de se rendre au Togo, c’est la grande question que tout le monde se pose.

Avec l’enregistrement des cas de Coronavirus au Cameroun et au Togo, le nombre de pays africains affectés par cette épidémie passe désormais à 09 après le Nigéria, le Sénégal, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, et l’Afrique du Sud.

F. A. A.

