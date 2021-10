77 Secrétaires Exécutifs attendus dans les mairies

Avec le vote du Code de l’administration territoriale, des Secrétaires Exécutifs seront nommés dans les mairies en remplacement des Secrétaires Administratifs.

Le projet de loi portant Code de l’administration territoriale a été adopté, jeudi 21 octobre dernier, par les députés de la huitième législature.

Dans le cadre de cette réforme du gouvernement, le maire de chaque commune nommera un Secrétaire Exécutif sur tirage au sort.

La nomination se fera à la suite d’un processus d’appel à candidatures. Ainsi, il sera procédé à un recrutement sur profils par appel à candidatures, à la publication de la liste des candidats retenus, à la constitution d’un fichier national des aspirants au poste de Secrétaire, à des enquêtes de moralité et à la mise à disposition du fichier.

Le maire tire ensuite au sort un Secrétaire Exécutif (SE) au sein du fichier national.

Au total, soixante-dix-sept actes de nomination seront signés par les maires du Bénin pour le recrutement de soixante-dix-sept (77) SE à raison d’un par commune.

Le SE, élu pour un mandat de six (06) ans, aura pour mission de conduire la gestion financière dans la commune.

« Le secrétaire exécutif est le bras opérationnel de la vision et de la politique du maire et de son conseil communal », selon les explications du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji au sujet des attributions du SE au sein de la commune.

Avec le retrait de la gestion financière au maire de la commune, la réforme des collectivités locales vise à renforcer la bonne gouvernance au niveau des communes.

M. M.

22 octobre 2021 par