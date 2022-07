7 ministres au Bureau du parti UP

Le nouveau Bureau politique mis en place à l’Union Progressiste (UP), parti de la mouvance présidentielle est composé de 99 membres dont 07 ministres du gouvernement Talon.

Sept (07) ministres du président Patrice Talon figurent parmi les membres du Bureau politique du parti politique Union Progressiste (UP), qui a été réaménagé le 16 juillet 2022.

Il s’agit de Véronique Tognifodé, ministre des affaires sociales et la microfinance ; Aurélien Agbénonci, ministre des Affaires étrangères et de la coopération ; Allassane Seidou, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique ; Didier José Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable ; Kouaro Yves Chabi, ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle ; Oswald Homéky, ministre des sports ; et Séverin Quenum, ministre de la justice et de la législation.

Pascal Irénée Koupaki, ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République fait également partie des 99 membres du Bureau politique de l’UP, présidé par l’ex président de la Cour constitutionnelle Joseph Djogbénou.

M. MENSAH

21 juillet 2022 par ,