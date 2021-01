7 ans d’expériences au minimum exigées pour les chauffeurs de Ebomaf

Face à la recrudescence des cas d’accident lié aux conducteurs de L’Entreprise Bonkoungou Mahamadou et Fils (Ebomaf), le Gouvernement a annoncé des mesures à l’encontre de ses chauffeurs dont l’expérience de 7 années exigée pour conduire les véhicules poids lourds. À cet effet, Hervé Hehomey, ministre des infrstructures et des transports a eu une séance de travail avec les responsables de l’entreprise chargée des travaux de la route Calavi Kpota-Ouèdo-Hêvié-Cococodji, ce mardi 19 janvier 2021. Le maire de la commune d’Abomey-Calavi et le Commissaire de Hêvié étaient également présents à la rencontre.

Il sera désormais procédé aux vérifications de la qualité des véhicules, des permis de conduire des chauffeurs officiant à Ebomaf. 7 ans expériences au minimum exigées pour conduire les véhicules poids lourds de l’entreprise. C’est entre autres mesures annoncées par le ministre Hervé Hehomey devant le personnel de Ebomaf, pour la réduction des cas d’accident mortel qu’occasionnent les conducteurs de poids lourds. Selon le ministre, le Centre national de sécurité routière(Cnsr) est instruit pour contrôler l’état des véhicules de l’entreprise. Le Centre va aussi procéder à la "vérification de la qualification de tous les conducteurs de véhicules de l’Ebomaf, en particulier, les conducteurs de poids lourds pour voir l’authenticité des permis et l’adéquation entre la catégorie du permis de conduire et le véhicule que le conducteur utilise". Il est chargé aussi de vérifier si le détenteur de ce permis est vraiment son propriétaire.

Des contrôles inopinés seront effectués pour épingler ceux qui prennent des substances pour des performances extra au volant.

Le ministre des infrastructures et des transports et sa délégation se sont rendus également sur l’axe Akassato-Allada à hauteur de Glo-Djigbé où l’étroitesse de la route occasionne des cas d’accident.

Les cas d’accident mortel impliquant les voitures de la société BTP Ebomaf ont évolué ces derniers jours. Ce lundi 18 janvier 2021, à Abomey-Calavi, une benne de l’entreprise en charge des travaux de constructions de route est impliquée dans un accident qui a couté la vie à une femme et blessé une autre au carrefour Arconville. Cet accident est le deuxième signalé en 24 heures au sujet des camions de Ebomaf. La veille, A Hêvié dans une autre localité d’Abomey-Calavi, un homme est mort dans un accident avec un camion de la même société de BTP. Outre ces deux cas coup sur coup, les camions Ebomaf ont déjà été cités par le passé dans des accidents ayant coûté la vie à des usagers de la route.

