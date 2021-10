6 collaborateurs des agents de douane Ouémé-Plateau arrêtés

Nouveau scandale financier à la douane ! Une affaire de montants perçus illégalement auprès des convoyeurs de riz en partance pour les frontières nigérianes a été mise à nu, mercredi 06 octobre 2021, à la Direction régionale Ouémé-Plateau des douanes béninoises.

Six collaborateurs civils des agents des douanes communément appélés ‘’Klébés’’ sont en détention depuis mercredi 06 octobre 2021.

Les mis en cause sont poursuivis pour « escroquerie sur le dos de l’administration béninoise ».

Selon les faits rapportés ‘’Les Murs Ont des Oreilles Infos’’, à des postes douaniers de l’Ouémé-Plateau, des montants sont fixés et régulièrement perçus auprès des convoyeurs de riz venant du port autonome de Cotonou et en partance pour la frontière nigériane. Aucune quittance n’est délivrée aux postes douaniers alors même que les convoyeurs ont préalablement payé les frais douaniers au niveau de la direction générale du port autonome de Cotonou.

D’après les témoignages des victimes, les collaborateurs des agents des douanes perçoivent illégalement des montants allant de 15.000 FCFA à 20.000 FCFA voire 30.000 FCFA par camion de riz.

Le postes mis en cause : Postes douane Towé, Owodé, Iganan, Tobolo, Gbaodjo, Ita Soumba et poste douane BB.

40.000 FCFA par camion de 15 tonnes et 80.000 FCFA par chargement de riz pour les gros porteurs appelés ‘’Titan’’ sont perçus au poste douane Kétou-Ilara.

Les montants perçus auprès des victimes sont évalués à plusieurs millions de FCFA.

Les six (06) collaborateurs civils des agents des douanes ont été placés en garde-à-vue.

Les agents des douanes béninoises au nom desquels les ‘’Klébés’’ opèrent sont dans le viseur de la justice.

M. M.

7 octobre 2021 par