539 postes à pourvoir dans 77 communes

L’appel à candidatures pour la constitution du fichier national des principales fonctions administratives et techniques dans les mairies est lancé depuis le 24 janvier 2022. Il s’agit au total de 539 postes à pourvoir dans les 77 communes du Bénin.

Pour la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin, il sera mis en place un fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies. L’objectif est de renforcer et améliorer la gouvernance par la qualité des ressources humaines devant prendre en charge les fonctions administratives et techniques dans les soixante-dix-sept (77) communes du Bénin. Il est prévu sept (07) postes dans chaque mairie soit 539 postes au total dans les soixante-dix-sept 77 communes.

Il s’agit des fonctions de : Secrétaire exécutif de mairie (SE) ; responsable des affaires administratives et financières ; personne responsable des marchés publics ; responsable des systèmes d’information ; responsable du développement local et de la planification ; responsable des services techniques ; responsable des affaires domaniales et environnementales.

Le Président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) et la Commission nationale de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation ont présenté les différentes étapes de sélection des candidats. Il y a l’acte de candidature en ligne ; la pré-sélection des candidats ; les tests psychotechnique ; l’entretien individuel ; la publication de la liste d’aptitude à l’issue du test psychotechnique et de l’entretien ; la production des dossiers physiques par les candidats déclarés aptes.

A cela s’ajoutent l’enquête de moralité sur les candidats déclarés aptes ; l’inscription au fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies, des candidats déclarés aptes dont les résultats de l’enquête de moralité sont concluants ; et la publication de la liste des personnes inscrites au fichier.

La candidature est ouverte à toute personne de nationalité béninoise, agent public ou du secteur privé, de la catégorie A échelle 1, ou ayant un niveau de qualification BAC+5.

Les informations sont disponibles à l’adresse suivante : https://service-public.bj. La date limite de soumission des candidatures est fixée au 13 février 2022 à 18 heures 00 minute. Consultez les fiches descriptives des postes à pourvoir et les profils exigés en cliquant sur les liens ci-dessous.

1- Secrétaire Exécutif de mairie

2- Responsable des Affaires Administratives et Financières

3- Personne Responsable des Marchés Publics

4- Responsable des Systèmes d’Information

5- Responsable du Développement Local et de la Planification

6- Responsable des Services Techniques

7- Responsable des Affaires Domaniales et Environnementales

