Sortie de 500 nouveaux agents à la Police républicaine

Fin de la formation d’aptitudes et techniques à 500 élèves agents de la promotion 2020 à la Police républicaine. Une cérémonie officielle présidée par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seidou a consacré la sortie des nouveaux agents, vendredi 11 mars 2022 sur l’esplanade de l’Ecole nationale de formation des brigadiers et agents de police.

La formation qui a démarré le 09 janvier 2021 au centre de formation militaire de Bembèrèkè a pris fin à l’Ecole nationale de formations des brigadiers et agents de Police.

S’adressant aux nouveaux agents de police, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seidou a indiqué : « Ce choix qui est le fruit de votre engagement personnel à consacrer une partie de votre vie à protéger vos concitoyens et leurs biens, exige de vous de multiples sacrifices. Ces sacrifices qui fondent votre métier ne seront mis en valeur que par un comportement irréprochable en toutes circonstances, et par la culture de l’excellence dans vos rapports avec tous vos concitoyens ».

Le directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya a mis en garde les nouveaux policiers contre certains comportements répréhensibles dont le rançonnement.

