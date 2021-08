5 receleurs et 6 voleurs présentés au procureur ce mardi

Un réseau de vol de motos a été démantelé dans la commune de Glazoué, département des Collines, à la suite d’une opération de contrôle de pièces menée conjointement par les commissariats de police de Sokponta, d’Aklampa, de Thio et de Glazoué.

5 receleurs et 6 voleurs sont devant le procureur ce mardi 17 août 2021. Ils ont été arrêtés dans la commune de Glazoué à la suite d’une opération de contrôle de pièces de véhicules à deux et trois roues.



19 motos à deux roues et 7 tricycles ont été retrouvés auprès des onze prévenus.

Plusieurs autres objets dont des clés contact, des casques de motos, des pièces détachées de moto, des crics de voitures, et autres ont été retrouvés en leur possession.

De sources policières, le réseau est composé d’imprimeurs qui falsifient les papiers des motos, de mécaniciens, de peintres, d’électriciens motos. Ils agiraient en complicité avec certains agents de la Direction Générale des Transports Terrestres (Anatt) pour l’établissement des plaques d’immatriculation de moto non conformes au numéro de châssis.

Le réseau a été démantelé dans la commune de Glazoué à la suite d’une opération de contrôle de pièces menée conjointement par les commissariats de police de Sokponta, d’Aklampa, de Thio et de Glazoué. L’opération dénommée coup de poing a duré deux semaines.

