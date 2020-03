456 jeunes impactés par l’initiative de WAPCo

La West African Gas Pipeline Company (WAPCo) ou le Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest s’efforce d’être une bonne entreprise citoyenne partout où elle exerce ses activités. Par la mise en œuvre de son programme de soutien aux populations des communautés hôtes du gazoduc, la société a impacté 456 jeunes issus de familles démunies.

Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest est un projet qui vise le convoiement du gaz naturel du Nigéria vers le Bénin, le Ghana et le Togo pour la production de l’électricité et autres. Dans le but d’établir une relation significative avec les communautés hôtes du projet, WAPCo’s a commencé son Programme d’investissement dans les communautés en 2004.

En 2011 après consultations avec les représentants des communautés, la société a démarré avec la mise en œuvre du programme de soutien aux populations des communautés hôtes du gazoduc. L’objectif principal est de sortir ces communautés de la précarité en les aidant à développer l’entreprise locale et à améliorer leurs revenus à travers des programmes spécifiques conçus à cet effet. WAPCo exécute son programme de soutien aux moyens d’existence à travers deux types de bourses.

La première est intitulée : Scholarship Scheme ou Bourse Académique. Des étudiants brillants mais issus de familles démunies bénéficient de bourses d’études dans les écoles publiques et privées.

La seconde Community Youth Entreprise Scheme (CYES) ou Bourse de formation à l’entrepreneuriat offre aux jeunes de la communauté une formation professionnelle visant à les rendre indépendants et autonomes.

Grâce à ce programme, les jeunes qui n’ont pas pu poursuivre leurs études sont aidés à acquérir des compétences dans plusieurs domaines professionnels notamment la couture, la soudure, l’électricité, la menuiserie, la coiffure, la mécanique automobile et la plomberie.

WAPCo contribue au bien-être socio-économique du Bénin

Dans le cadre de son programme de Bourse de formation à l’entrepreneuriat, 42 jeunes ont reçu ce mercredi 04 mars 2020, leur attestation de fin de formation et des dons de matériels de travail pour démarrer leurs activités.

Le coût des équipements est évalué à 25 millions de FCFA. 13 communautés situées dans un rayon de 2 km des installations de WAPCo ont bénéficié de ce programme. Il s’agit de : Hio, Ahouangagbé, Adjahedji, Vinawa, Akajamey, Akpagbegnon, Bazounkpa, Akouehonon, Cococodji, Sado-Womey, Awake, Zoketomey, Maria Gléta.

Les bénéficiaires du programme financé par WAPCo sont sélectionnés suivant plusieurs critères à savoir : résider dans l’une des communautés hôtes, être issu d’un ménage vulnérable, avoir de bons résultats scolaires (bourse d’études), et être âgé d’au moins 18 ans avec le niveau du CEP (pour le programme de formation entrepreneuriale). Un comité composé des leaders communautaires, des élus locaux et d’un représentant de WAPCo se charge de la sélection et du suivi des bénéficiaires.

Par ce programme WAPCo réduit la charge financière des familles pauvres, améliore les moyens de subsistance des bénéficiaires, les conditions de vie des études et d’apprentissage des enfants.

La société couvre également les besoins des bénéficiaires (frais de scolarité, fournitures scolaires, alimentation et autres dépenses connexes).

Selon le directeur général de WAPCo M. Gregory A. Germani, le nombre total de personnes impactées par le programme depuis 2012 est de 456 dont 227 jeunes en ce qui concerne le programme entrepreneurial et 229 élèves et étudiants grâce au programme de bourse d’études. La West African Gas Pipeline Company a engagé à ce jour plus de 345 millions de FCFA dans le programme de soutien aux moyens d’existence.

Outre ce programme, WAPCo, intervient aussi dans plusieurs secteurs au Bénin.

Entre 2007 et 2012, l’entreprise a investi au Bénin plus de 360 millions de FCFA dans 18 projets dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement et de la génération de revenus.

Akpédjé AYOSSO

