410 milliards FCFA pour le cadre de vie et les transports

Le ministre du cadre de vie, en charge des transports et du développement durable a défendu mercredi 29 novembre 2023, le budget du département ministériel dont il a la charge, devant les députés de la commission budgétaire de l’Assemblée nationale. José TONATO a défendu une enveloppe de plus de 410 milliards de francs CFA, jamais défendu jusque-là.

410, 674 445 milliards de francs CFA, c’est l’enveloppe financière qu’il faudra pour le ministère du cadre de vie chargé des transports, et du développement durable en 2024. Le ministre José TONATO a défendu le projet de budget devant la représentation nationale mercredi 29 novembre 2023. Le document présenté à la représentation nationale, connait un accroissement annuel de 9,27% par rapport aux crédits ouverts en 2023. Les dépenses en capital s’élèvent à 397, 289 625 milliards de francs CFA, soit 96,74 %, contre 3,26 % pour le fonctionnement. Elles sont financées à hauteur de 58,24 % par le budget national, et 38,50% par les ressources extérieures sous forme de prêts et de dons.

La hausse du budget de ce ministère selon TONATO, s’explique par la nécessité de poursuivre la mise en œuvre diligente des programmes majeurs du Programme d’action du gouvernement (PAG2) 2021-2026 dans le secteur du cadre de vie et des transports. Le but selon le ministre, est de poursuivre la dynamique de la consolidation des réformes et des projets structurants. José TONATO a évoqué la réhabilitation et l’aménagement des voiries dans certaines villes du Bénin (asphaltage » phase B) ; l’assainissement pluvial de Cotonou et des villes secondaires ; la construction des équipements marchands ; la gestion intégrée des déchets, boues de vidange et eaux usées dans les grandes villes du Bénin ; le renforcement de la mobilité urbaine dans le Grand-Nokoué ; la protection de la zone côtière du Bénin à l’Ouest (Hillacondji-Grand-Popo) ; l’aménagement et la réhabilitation des périmètres autour des lacs Ahémé et Nokoué et de la lagune de Porto-Novo.

Les travaux de construction de bâtiments administratifs et d’infrastructures socio-communautaires, notamment, la Cité administrative ; la Cité ministérielle ; les Cités administratives départementales ; les Sièges des institutions ; la réhabilitation des forêts classées du Bénin ; le programme de 20.000 logements économiques et sociaux ; le développement et la maintenance des infrastructures routières-voies revêtues et routes en terre ; la modernisation des infrastructures d’envergure internationale notamment, le Port autonome de Cotonou, l’Aéroport international de Cotonou, sont entre autres les grands chantiers sur lesquels il faudra poursuivre les travaux en 2024.

Le ministère du cadre de vie en charge des transports et du développement durable, résulte de la fusion de l’ex ministère des transports et des travaux publics, et du ministère du cadre de vie et du développement durable, et l’adoption du décret N°2023-156 du 17 avril 2023, portant composition du nouveau gouvernement mis en place par le président de la République, Son Excellence Patrice TALON.

