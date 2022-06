4 millions F emportés dans une structure de microcrédit

Une structure de micro crédits sise à Bouko dans la commune de N’dali a été cambriolée en début de semaine. Près de 4 millions FCFA ont été emportés. L’agent de sécurité a été déposé en prison, la caissière et le gérant de l’agence sont placés sous contrôle judiciaire, mardi 14 juin 2022, à la suite d’une audition.

Près de 4 millions FCFA ont été emportés en début de semaine dans une agence de l’Association des services financiers du Bénin à Bouko dans la commune de N’dali.

Les cambrioleurs ont brisé le coffre-fort pour avoir accès à l’argent.

Interpellé et auditionné, mardi 14 juin 2022, l’agent de sécurité de l’Agence indique être ne pas être présent à son poste au moment du cambriolage. Il serait rentré pour manger, selon Frissons radio.

L’agent de sécurité a été placé en détention provisoire.

Le gérant et la caissière de l’agence ont été également auditionnés et placés sous contrôle judiciaire mardi dernier.

L’enquête se poursuit.

M. M.

16 juin 2022 par ,