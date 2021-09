4 deuils dans les médias en une semaine

Les acteurs des médias ont été éprouvés par quatre décès dans la semaine du 1er au 09 septembre 2021.

Septembre noir pour la presse béninoise. Quatre professionnels des médias sont passés de vie à trépas au Bénin en une semaine.

Le journaliste et promoteur de la chaîne web Soleil d’Afrique TV, William Gnihatin est décédé des suites d’une crise d’asthme jeudi 09 septembre 2021.

Le mercredi 08 septembre dernier, le promoteur de Radio Star, Marcellin Atindégla a tiré sa révérence.

Atteint de Covid-19, Vincent Foly, journaliste et promoteur de La Nouvelle Tribune a rendu l’âme le 03 septembre 2021 à l’âge de 68 ans au Centre de prise en charge de la pandémie à Allada.

Le 1er septembre 2021, Jacques Sègla, le Directeur de publication du journal “L’Opinion aujourd’hui”, Jacques Sègla rendait l’âme à l’âge de 61 ans à cause de Covid-19.

La semaine du 1er au 09 septembre 2021 a été éprouvante pour les acteurs des médias au Bénin eu égard à ces quatre décès survenus en un laps de temps.

M. M.

9 septembre 2021 par