3 personnes dont 1 enfant décédées par noyade

Le corps sans vie d’un homme emporté par les eaux de la pluie qui s’est abattue dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 août 2021 sur le village Serkalé, arrondissement d’Angaradébou (commune de Kandi), a été retrouvé vendredi 27 août 2021 dans le cours d’eau de Kongou.

Les corps sans vie d’une femme et de son enfant tous deux morts par noyade ont été également retrouvés à Kongou. Les deux ont traversé le cours d’eau pour rendre visite à leurs connaissances. La femme et l’enfant n’ont pu malheureusement rejoindre leur maison. La traversée du cours d’eau leur a été fatale. L’enfant était au dos de sa mère au moment de leur noyade.

Le cours d’eau de Kongou se trouve dans le 1er arrondissement de Kandi.

Ces cas de noyade remettent en surface les précautions à prendre lors de la traversée des fleuves en ces temps de pluies diluviennes et de montée des eaux.

M. M.

31 août 2021 par