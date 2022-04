3 ministres répondent à une question du Parlement

Trois (03) ministres du gouvernement du Président Talon étaient ce jeudi 28 avril 2022 devant les députés de la huitième législature pour répondre à une question orale avec débats sur les mesures conjoncturelles et structurelles prises par le gouvernement face à la hausse du prix des produits.

Le ministre d’Etat en charge de l’Economie et des finances Romuald Wadagni appuyé du ministre de l’industrie et du commerce Shadiya Alimatou Assouman et le ministre de la Justice Sévérin Quenum ont apporté des éléments de réponses sur les mesures conjoncturelles et structurelles prises par le gouvernement face à la hausse du prix des produits ce jeudi 28 avril 2022. C’est en réponse à la question orale avec débats posée par le député Barthélémy Kassa.

