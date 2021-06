3 jeunes arrêtés pour vol de moto à Bohicon

Le présumé auteur d’un vol de motocyclette opéré au quartier Aïwémé dans la commune de Bohicon a été interpellé le dimanche 27 juin 2021 ainsi que ses deux complices.

La police a été saisie d’un cas de vol de motocyclette de marque Dayang le 24 juin 2021 au quartier Aïwémé dans le 1er arrondissement de Bohicon et a ouvert une enquête. Le présumé auteur a été arrêté au petit matin de dimanche 27 juin 2021 au quartier Aïwémé.

Deux (02) présumés complices du voleur ont été interpellés un peu plus loin à Houègbo. L’un des membres de la bande a réussi à s’échapper en abandonnant sa motocyclette de marque Wave 110.

Selon les aveux des présumés voleurs, la motocyclette de marque Dayang volée a été dépiècée et vendue.

La police poursuit les enquêtes.

M. M.

28 juin 2021 par ,