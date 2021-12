3 agents de sécurité jugés le 29 décembre

Le procès de trois agents de sécurité privée inculpés pour vol de gasoil s’ouvre, le 29 décembre 2021, au tribunal de première instance de première classe de Cotonou.

Des vigiles commis pour la surveillance de l’entrepôt d’une entreprise de BTP à Akpakpa dans le 4è arrondissement de Cotonou ont été surpris dans la nuit du 02 au 03 décembre dernier en train de charger 19 bidons de gasoil dans un véhicule. Surpris, les vigiles et le conducteur ont pris la fuite. Mais les quatre gardiens ont été arrêtés sur le chantier et présentés au procureur près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Un (01) gardien a été déposé en prison, deux (02) autres sont placés sous convocation et le quatrième a été relâché, selon Frissons radio.

