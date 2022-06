Trois agents collecteurs de taxes suspendus

La mairie d’Adjohoun a suspendu trois (03) de ses agents collecteurs de droits et taxes le 17 juin 2022.

Maurice Sognigbé, David Koudjo sont mis en cause dans une affaire de collecte de fonds sans délivrance de tickets aux transporteurs de produits commercialisés.

Il est reproché à Valère Djossa des faits de « collecte de fonds sans délivrance de tickets, complicité avec les transporteurs et insubordination à répétition au corps de contrôle ».

Ces trois (03) agents collecteurs de droits et taxes de la commune d’Adjohoun sont également accusés d’ « insubordination à l’endroit du maire ».

Maurice Sognigbé, David Koudjo et Valère Djossa ont été suspendus de leurs fonctions pour les faits mentionnés.

La suspension a été décidée à travers la note de service n°10B/24/Se/Saef/ signée de la Secrétaire exécutive Jéronime S. Bokovou. Une décision entérinée par le maire de la Commune d’Adjohoun, François Zannou-Agbo par arrêté n°10B/010/Se/Saef/Sa en date du 17 juin 2022.

La commune d’Adjohoun est située dans le département de l’Ouémé, au sud du pays, à 32 km de Porto-Novo et à 62 km de Cotonou.

M. M.

22 juin 2022 par ,