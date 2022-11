3 Béninois trafiquants d’ivoire arrêtés au Togo

Deux grosses défenses d’éléphant rangées dans un sac dissimulé dans une valise ont été saisies le 12 novembre dernier à Lomé (Togo) auprès de trois ressortissants béninois. Voici leur identité.

Les nommés Daniel AKAKPO, François ADAWOU et Mathias ASSAMBI ont été interpellés à Lomé au Togo, lundi 12 novembre 2022, par l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Drogue et du Blanchiment (OCRTIDB) en collaboration avec le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) et EAGLE-Togo.

Les trois individus ont été retrouvés en possession de deux (02) grosses défenses d’éléphant dissimulées dans un sac dissimulé dans une valise.

Poursuivis pour délit de détention, de circulation et de commercialisation illégale de pièces d’espèces en voie d’extinction, les trois présumés trafiquants d’ivoire ont été placés en détention provisoire à la prison civile de Lomé le 17 novembre 2022.

Ils encourent une peine de prison allant d’un à cinq ans et une amende d’un (01) million à cinquante (50) millions de Francs CFA.

M. M.

22 novembre 2022 par ,