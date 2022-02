Invité à se prononcer sur le retour des œuvres royales et le vernissage au palais de la Marina, l’ancien ministre de la justice, Abraham Zinzindohoué, affirme qu’il s’agit de la 2ème glorieuse de l’ère du Renouveau démocratique. Il l’a fait savoir ce dimanche 27 février 2022 au cours de l’émission "90 mn pour convaincre" de la Radio nationale.

« Si je peux qualifier la Conférence nationale de 1ère glorieuse du Renouveau démocratique, je qualifie le retour des trésors royaux, le vernissage de 2ème glorieuse du Renouveau démocratique », a affirmé Abraham Zinzindohoué. Pour lui, on ne fait pas de la démocratie sans les démocrates, et on ne pourra faire du développement sans la culture. « Tous les peuples développés sont assis sur leur culture. Même si nous sommes dans un monde ouvert aujourd’hui, et que nous devons être ouverts aux autres cultures, nous devons revenir sur nous-mêmes, et c’est ça qui est entrain d’être fait », a expliqué le vice-président du parti Union Progressiste (UP).

La culture selon Abraham Zinzindohoué, est au fondement du développement. « C’est la 2ème glorieuse du Renouveau démocratique », a-t-il insisté.

Observant le monde que cette exposition a mobilisé (mouvanciers comme opposants), il estime que le Bénin est dans la bonne voie, et la culture peut rassembler les fils et filles du pays. « C’est une conférence nationale bis, culturelle », a-t-il conclu.

Le Bénin a accueilli 26 œuvres royales restituées par la France. Ces trésors royaux et diverses autres œuvres d’artistes béninois sont exposés au palais de la Marina dans le cadre d’une exposition dénommée " Art du Bénin, d’hier à aujourd’hui. De la restitution à la révélation". Elle est ouverte au public depuis samedi 19 février dernier, et prendra fin le 22 mai prochain.

