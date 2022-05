26 Ecureuils retenus pour les éliminatoires CAN 2023

Le sélectionneur par intérim des Écureuils du Bénin, Moussa Latoundji, a rendu publique la liste officielle des joueurs sélectionnés dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. La liste a été présenté en conférence de presse ce mardi 17 mai 2022 au stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou.

Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, Moussa Latoundji, sélectionneur par intérim des Écureuils du Bénin a rendu publique en conférence de presse, mardi 17 mai 2022, à la salle de conférence du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou, une liste de 26 joueurs.

Le stage débute, lundi 23 mai 2026, pour les vingt-six (26) Ecureuils sélectionnés.

Le Onze national affrontera le Sénégal et la Mozambique dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023.

M. M.

LISTE DES 26 ECUREUILS SELECTIONNES

1-ALLAGBE KASSIFA O. Saturnin

2- DANDJINOU Marcel-

3- Loukman Farou Moussa

4- ADENON Abdoul Khaled

5- ADILEHOU Moïse

6- ASSOGBA Youssouf

7- DOREMUS Melvyn

8- KIKI David

9- ROCHE Yohan

10- TIJANI Mohamed

11- VERDON Olivier

12- ADEOTI Jordan

13- AHLINVI Mattéo

14- BAWA Salim

15- D’ALMEIDA Sessi

16- OLAÏTAN Junior

17- TIDJANI Anane

18- ADIGO Ryan

19- CHIBOZO Ange Josué

20- DOSSOU Jodel

21- KOUKPO Marcellin

22- MOUNIE Steve

23- POTE Mickaël

24- SEGBE AZANKPO Désiré

25- SOUKOU Cebio

26- TOSIN Aiyegun

17 mai 2022 par