241.554 à l’assaut du CEP 2023

L’examen du Certificat d’études primaires (CEP), session unique de juin 2023 démarre ce lundi 05 juin 2023 sur toute du territoire national. Voici le message du ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Salimane Karimou à l’endroit des candidats et les statistiques sur l’examen.

« (…) Restez sereins, décontractés et donc sans panique. Soyez à l’heure dans vos centres respectifs du début jusqu’à la fin et n’oubliez aucun de vos outils nécessaires tout au long de cet examen ». Ainsi s’adresse le ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Salimane Karimou aux 241.554 écoliers et écolières de la classe du Cours Moyen deuxième année (CM2) qui composent à partir de ce lundi 05 juin 2023 à l’examen du Certificat d’études primaires (CEP), session unique de juin 2023. C’est à travers un message rendu public le vendredi 2 juin dernier.

Il faut préciser que sur les 241.554 candidats inscrits, il y a 115.525 filles et 126.029 garçons.

Les candidats sont répartis dans 778 centres de composition dont 14 pour les Personnes à Besoins Spécifiques (PBS) sur tout le territoire national. Au total, quatre-vingt-seize (96) Personnes à Besoins Spécifiques composent au CEP 2023.

Les épreuves se dérouleront du 05 au 8 juin 2023.

M. M.

4 juin 2023 par ,