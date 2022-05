21 domaines transférés à l’AIC pour valoriser le coton

L’Association Interprofessionnelle de Coton (AIC) reçoit dans son patrimoine immobilier, vingt-et-un (21) domaines.

A travers le décret N° 2022-213 du 30 mars 2022, le gouvernement a transféré vingt-et-un (21) domaines au profit de l’Association interprofessionnelle de Coton (AIC) « pour assurer l’autonomisation de la recherche sur le coton et le développement de nouvelles technologies de production et de valorisation des sous-produits du coton ».

Les biens immeubles concernés sont localisées dans les communes de Kandi ; Banikoara ; Gogounou ; Bembèrèkè ; N’dali ; Parakou ; Tchaourou ; Ouassa-Péhunco ; Djougou ; Savè ; Savalou ; Djidja ; Zogbodomey ; Aplahoué et Allada.

L’Association Interprofessionnelle de Coton (AIC) est composée des familles, des

producteurs et des égreneurs qui représentent des acteurs auprès de l’Etat. Elle a pour missions essentielles la coordination technique, l’arbitrage économique et financier,

le pilotage et le suivi général de la filière.

M. M.

Liste et références indicatives des biens immeubles transférés

13 mai 2022 par ,