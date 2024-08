20 élèves Officiers au grade de Sous-lieutenants

20 nouveaux Sous-lieutenants dont plusieurs femmes sont désormais au service des Forces Armées Béninoises (FAB). La cérémonie de fin formation et port d’habits d’apparats de ces élèves Officiers s’est tenue, vendredi 23 août 2024, au Centre de Formation des Opérations de Maintien de la Paix de Cana (CFOMP-C).

Le Ministre de la Défense nationale Alain Fortunet Nouatin a présidé la cérémonie de port d’épaulettes de 20 élèves Officiers dont plusieurs femmes le vendredi 23 août 2024 à Cana.

Les 20 nouveaux Sous-lieutenants ont suivi une formation de plus deux ans dans plusieurs domaines. En plus des connaissances militaires générales, des formations techniques et tactiques, les nouveaux Sous-lieutenants ont suivi plusieurs semaines d’immersion dans l’opération de lutte contre le terrorisme (MIRADOR) dans les départements du nord du Bénin.

« Un officier a des obligations pour sa Nation, pour ses frères d’armes et pour sa famille. Vos hommes comptent sur vous dans les moments de peur. Vous avez besoin d’être méticuleux sur les fondamentaux reçus à l’école. Vous devez être regardants sur les instructions et transpirer. Car le sang est réduit par l’abondance de sueur », a recommandé le Lieutenant-Colonel Armel Degue, Commandant de l’Ecole Nationale des Officiers (ENO) de Toffo.

La promotion est baptisée Lieutenant Kalvin N’da.

