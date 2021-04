2 trafiquants d’ivoire condamnés à 12 mois de prison

Le tribunal de Kandi a condamné deux (02) trafiquants d’ivoire à 12 mois d’emprisonnement ferme, à une amende de 300.000 FCFA chacun et à 1.000.000 FCFA pour dommages et intérêts.

Deux individus interpellés à Malanville en février 2021 ont été condamnés le 30 mars 2021 par le tribunal de Kandi. Poursuivis pour commercialisation illicite de deux (02) défenses d’éléphant, les deux trafiquants ont été déposés à la maison d’arrêt de Kandi. Le tribunal les a condamnés à 12 mois d’emprisonnement ferme, à une amende de 300.000 FCFA chacun et à 1.000.000 FCFA pour dommages et intérêts.

Selon la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin et de son décret d’application, les espèces telles que l’éléphant, le lamantin d’Afrique, le sitatunga, le buffle de forêt ou buffle nain, l’antilope royal, le guépard, le léopard, le crocodile, les tortues marines, et autres sont intégralement protégées.

M. M.

18 avril 2021 par