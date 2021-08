2 jeunes faux responsables de l’AFD déposés en prison

Deux (2) jeunes âgés chacun de 18 ans ont été présentés, vendredi 6 août 2021, au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme pour des faits d’anarque en ligne.

Deux (2) présumés cybercriminels ont été déposés à la prison civile d’Akpro-Missérété, vendredi 6 août 2021 après leur présentation au procureur spécial près la Criet.

Selon l’Office Central de Répression de la Criminalité (OCRC) qui a procédé à leur interpellation après plusieurs mois d’enquête, les deux présumés cybercriminels usurpaient l’identité de responsables d’organismes internationaux tels l’Agence Française de Développement (AFD) et leur logo pour lancer de faux avis de recrutement et d’offres de prêt.

Les deux présumés cybercriminels ont été arrêtés dans les localités du Mono et du Couffo.

M. M.

7 août 2021 par