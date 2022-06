2 individus arrêtés après l’agression d’un douanier

L’enquête ouverte à la suite de l’agression d’un douanier dans l’exercice de ses fonctions le 26 mai dernier à Djougou a abouti. Deux (02) individus à l’origine présumée de la vive altercation entre les douaniers et la population ont été arrêtés et déposés en prison ce mois de juin 2022 après leur présentation au parquet du tribunal de Djougou.

Les deux (02) auteurs présumés du lynchage d’un douanier à Djougou ont été identifiés par la police. Le premier suspect a été interpellé et déposé en prison au cours de cette semaine. le deuxième suspect a été arrêté et incarcéré mercredi 15 juin 2022.

L’incarcération des deux prévenus fait suite à leur présentation au Parquet du Tribunal de Djougou.

Un mandat d’arrêt a été délivré contre un troisième suspect dans cette affaire d’agression d’agent des douanes.

Le 26 mai 2022, une vive altercation s’est éclatée entre la population et les agents de la douane à Djougou lors du contrôle de certaines marchandises. Dans la foulée, un douanier a été violenté et le magasin des douaniers de la localité vandalisé par une foule décidée en découdre avec les agents de douane.

M. M.

